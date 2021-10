Cada una de las familias deben ser tratada acorde a sus realidades y no deben ser considerados de forma general, hay particularidades.

En entrevista con Ana Francisca Vega, para MVS Noticias, Christopher Estupiñán, abogado de los afectados por el colapso de la Línea 12, nos habló sobre las declaraciones de Ernestina Godoy respecto al tema.

El abogado mencionó que a ellos nunca se les ha informado nada al respecto, “no hemos tenido acercamiento con la Fiscalía, no se puede llegar a un acuerdo reparatorio sin que las familias estén de acuerdo, así que no podemos aceptar una indemnización en la que no hemos sido tomados en cuenta”.

Agregó que respecto al tema de las personas morales, les parece algo positivo “todos sabemos quiénes son los responsables, son esos nombres los que deben ser castigados, pues no vamos a permitir que ruede la cabeza de un funcionario de cargo medio o bajo, buscamos que los directivos respondan”.

“Esperamos que mañana mismo tengamos acceso a la carpeta, esperamos que la Fiscalía no nos de la espalda, no un acceso donde solo ves y no opinas, debes tener voz y voto, representamos a 22 familias”.

