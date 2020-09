En entrevista Lilian Chapa Koloffon, investigadora sénior de World Justice Project, habló con Ana Francisca Vega para MVS Noticias sobre el proyecto de presupuesto de egresos que no contempla dinero para el Programa de Fortalecimiento de Seguridad.

“El tema de desaparecer el FORTASEG es una clara señal de que la apuesta del Gobierno Federal es la Guardia Nacional , la cual no será la suficiente”, comentó.

Indicó que éste recorte lo terminarán padeciendo todos. “El 2021 será un año difícil que no permitirá el paso de nuevos impuestos, vemos un crecimiento en el presupuesto a las Fuerzas Armadas, lo que no se está viendo en un reflejo en la prevención del delito”.

Recalcó que el FORTASEG se utilizaba como apoyo para pagar los exámenes de control de confianza de los elementos policiacos. “No hay lujos en los cuerpos policíacos”.

“La policías municipales son los que atienden la mayoría de los delitos de fueron común, es por ello que es necesario que estas instituciones estén capacitadas y cuenten con los suficientes recursos”, puntualizó.

Señaló que no se puede descartar que la desaparición del FORTASEG sea una carta de negociación, “y si no es así será un golpe duro, ya que no habrá dinero suficiente en materia de seguridad”.

“Por la crisis que enfrente el mundo, es claro que se destinará mucho menos dinero para temas de seguridad y policías”, expresó.