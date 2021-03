Padres de niños con cáncer del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” denunciaron que desde noviembre del año pasado no funciona el resonador magnético de esta institución, por lo que no se ha podido hacer este estudio a los menores que reciben tratamiento.

“El compromiso de las autoridades de salud era remitir a los menores a otros hospitales, sin embargo no se ha cumplido. Hay menores que están recayendo al no recibir de manera adecuada su tratamiento”, comentó Omar Hernández Ibarra, presidente de la Asociación De Padres De Familia De Niños Enfermos A.C.

En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, recalcó que una resonancia puede costar aproximadamente 20 mil pesos, aunque el precio varía según la parte del cuerpo a estudiar.

Indicó que autoridades del Hospital Infantil no han dado respuesta de la razón por la que no se ha reparado o no funciona el resonador magnético.