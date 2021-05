En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, habla sobre la queja de EU contra México por el TMEC.

El experto nos recordó que esto viene luego de que una empresa no muy grande de autopartes en Tamaulipas está en el ojo del huracán porque hubo elecciones para su dirigencia sindical y ahí es cuando EU “dice que no hay certeza de que las cosas se hicieron bien, no hay certeza de que los trabajadores pudieran escoger su dirigencia”.

También nos recordó qué EU le hizo ver a México por qué los bajos salarios son tan bajos, en parte porque no funciona la vida sindical: “si queremos que México tenga condiciones tenemos que conocer todas las piezas del rompecabezas”.

“Lo que firmamos en el tratado le da derecho a EU y Canadá a exigir que tengamos sindicatos que sean mejores y elegidos democráticamente por los trabajadores y esto es desconocido para México”, agregó.