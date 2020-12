El Gobierno de la Ciudad de México presentó cuatro paquetes de apoyos que tienen como objetivo paliar las afectaciones económicas ocasionadas por el cierre de actividades ante la declaratoria de semáforo rojo.

Ante esta situación, Gerardo Cleto López, presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en pequeño , indicó que los medianos y pequeños negocios se han visto castigados a las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

“Las medidas que se han tomado por la CDMX y Edomex pueden impactar de manera negativa para los negocios y los apoyos anunciados son insuficientes, se le ofrece endeudamiento cuando ya están endeudados, lo que se necesitan son financiamientos a fondo perdido”, comentó en entrevista para MVS Noticias.

Señaló que las autoridades no han entendido la dimensión de la pandemia en la economía familiar, por lo que los créditos ofrecidos no son suficientes. “Hay negocios que tienen deudas de renta, con CFE, agua o el IMSS; por lo que pedimos apoyo para solventar las facturas vencidas y ahí no hay apoyo”.