Sobre la combinación de vacunas, en entrevista con Ana Francisca Vega, para MVS Noticias, platicamos con Carol Perelman, química fármaco bióloga por la UNAM y divulgadora de la ciencia quien habló del tema.

La experta mencionó que es vital que cada persona sea responsable y sea consciente del riesgo que tiene, por ejemplo, “si no me he vacunado, si tengo alguna comorbilidad”, además dijo “¿Cuál es el riesgo que tengo si me contagio, si soy hospitalizado?”.

Refirió que los factores de riesgo son “edad, el embarazo y las mujeres que están en esta etapa y no se han vacunado, las comorbilidades, y claro, las personas no vacunadas”.

Además, reiteró la importancia de no bajar la guardia y estos tres puntos:

“Aprovechar ahorita para hacer chequeos, visitas al dentista, medicina preventiva Tener el esquema completo de vacunación, no hay que dejarlo Cuando llegue la vacuna contra Influenza, ponérsela”.

Además mencionó lo que ocurre con las doble o triple vacunación contra el virus del Covid-19, y cuándo es necesario realizar estos refuerzos, así como la razón para hacerlo.

