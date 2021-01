La Comisión Federal de Electricidad (CFE) admitió que el documento de Protección Civil de Tamaulipas que presentó el pasado 28 de diciembre era falso, aunque el incendio que se relataba en él y que puso en riesgo dos líneas de transmisión de energía sí ocurrió en pastizales de la entidad, dijo.

Monserrat Ramiro, experta en energía, señaló que la discusión sobre el apagón debería ser más técnica que política, “se debe entender que el incendio no fue la causa del apagón, las energías renovables se manejan cada vez más de manera exitosa debido al avance a la tecnología”.

“La variabilidad de las energías renovables no entorpecen el fortalecimiento de la CFE, se han utilizando excusas que cada vez son más absurdas y la verdad es que es una manera de no aceptar que la gestión no es exitosa”, recalcó en entrevista con Ana Francisca Vega en MVS Noticias.

Indicó que es grave que se tenga un desprecio por la ley y no se de una importancia al consumidor, si se quiere fortalecer a la CFE se debe proveer de energía renovable.

“Las energías renovables eran más caras porque la tecnología aún no se desarrollaba, hoy en día es mucho más barato generar energía”, explicó.