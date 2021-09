Sobre la investigación de CONACYT contra científicos, en entrevista con Ana Francisca Vega, para MVS Noticias, platicamos con Arturo Angel, reportero de Animal Político, quien habló del tema.

El reportero fue contundente al mencionar que este caso es muy polémico porque “quieren convertir el procedimiento en un entramado criminal”, cuando ni siquiera tienen un sustento las acusaciones que hace la Fiscalía contra los científicos señalados.

“De que se puede hacer trampa con lo que está en la ley, eso sí, pero lo que sucede aquí es que en unos meses se arman un caso, son 39 pruebas y no hay una ruta que muestre las supuestas irregularidades”

Agregó, "el juez que recibe el caso cuestiona ¿por qué me envías esto a mí si es de una circunscripción que a mí no me corresponde? ", en ese sentido refirió "prácticamente agarraron un machote y lo enviaron al juez, quien les dice que no está bien fundamentada la acusación, por algo en dos ocasiones los jueces no han dado el fallo a su favor"