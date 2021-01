Estoy triste, porque muchos doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal de salud no ha podido descansar y en sus celulares o en el cafecito de media noche se enteraron de las vacaciones del subsecretario Hugo López-Gatell.

Yo no he podido ir a Guayabitos, Nayarit a ver a mi familia en casi un año y todo porque no quiero arriesgarme ni arriesgarlos… ¿Por qué no tenemos a un Tom Cruise como encargado de la prevención y promoción de salud?

Hay que recordar que Tom Cruise que se enojó porqué gente de su equipo donde grababa una película no siguió las medidas sanitarias y andaban como Juan por su casa sin cubrebocas.

