Un niño en Italia le pidió al primer ministro que no los confinaran tanto porque si no Santa no podría llegar esta navidad.

Y tómala que le responde en una carta en Facebook el primer Ministro Guisepe Conte, este fue el mensaje:

“Papá Noel me ha garantizado que posee un permiso de desplazamiento internacional: puede viajar por todas partes y traerles regalos a todos los niños del mundo. Me ha confirmado que utiliza siempre la mascarilla y que mantiene la distancia adecuada para protegerse y proteger a todas las personas con las que se cruza”.

Así es que familia mexicana estén pendientes porque Santa sí vendrá con todas las medidas.