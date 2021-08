AMLO no terminó muy bien esta semana: Ezra Shabot

En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, el periodista Ezra Shabot expuso que esta semana no le fue del todo bien al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que hubo dos temas que le pusieron trabas al mandatario, lo que consideró como dos derrotas contundentes de Morena.

En primer lugar, tenemos, el período extraordinario “el tema de la revocación de mandato donde claramente, le vienen a decir que no pueden hacer una revocación de mandato con una pregunta en sentido opuesto”.

“Quiere ver si me están autorizando a que me quede, eso no es revocación de mandato, la revocación es que un grupo de ciudadanos te diga que simple y sencillamente necesitas encontrar alguna fórmula para decidir si tiene capacidad de mando durante los próximos tres años”.

Voto por voto

Ezra Shabot, detalló que no es una decisión de te quedas o te vas, “se tiene que quedar porque fue la decisión de los que votaron por él”.

El otro tema, que lo tiene mal es la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de realizar un voto por voto por la gubernatura de Campeche, donde tras los comicios del 6 de junio donde obtuvo el triunfo la candidata de los partidos Morena y PT, Layda Sansores.