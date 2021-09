Genaro Lozano, politólogo e internacionalista, habló con Ana Francisca Vega sobre el termino persona gestante, la cuál se definió en la inconstitucionalidad del aborto.

El experto explicó que esté es un termino que se empezó a usar en Argentina en 2015, la cuál generó mucha polémica en mujeres cis genero.

“Hay mujeres que no se identifican como tal, que se identifican como genero no binario o fluido y que prefieren no usar estas categorías de hombre o mujer, este termino reconoce a todos”.

Destacó que hay 16 estados que reconocen en sus constituciones, desde el 2006 hasta el 2021, proteger la vida desde la concepción, lo pasado en Coahuila aplica para el estado pero también a otros estados.

“No habíamos visto un cambio desde el 2007, donde fue la CDMX, y desde entonces una pausa gigantesca que no se logró hasta que avanzó los partidos de izquierda en congresos locales”.

