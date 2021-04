En entrevista con Ana Francisca Vega para MVS Noticias, platicamos con Nicole Ramos, directora del proyecto de derechos fronterizos Al Otro Lado, quien habló sobre los ataques violentos que sufren los migrantes al cruzar la frontera México-Estados Unidos.

“Estoy en la ciudad de Tijuana y hemos entrevistado casi dos mil solicitadores de asilo, entre ellos hemos encontrado 500 personas que han sufrido un ataque violento en la frontera”, expresó.

También explicó que “hay muchas familias expulsadas, que han sufrido un secuestro, violación. Mucha gente que está sufriendo manda a sus niños para viajar como niños no acompañados, porque saben que el gobierno de Biden no deporta a niños que no vienen con sus padres, pero es una crisis de separación familiar.

Sobre de quien provienen las agresiones, detalló que son tres fuentes: “agresiones del crimen organizado, policía municipal de Tijuana, y residentes de Tijuana, que tienen un punto de vista antimigrante”.