Lidiar con ansiedad y estrés es algo con lo que los perros de apoyo emocional ayudan, tanto, que su demanda aumentó de forma alucinante en el 2020. Deborah Lazard, de ACUMI, nos lo cuenta y explica cómo trabajan estos animales. En paralelo lanzamos la campaña de recaudación de fondos para lograr adiestrar a más perros. Amores de Garra será embajador de esta colecta.

Es de vital importancia reducir las poblaciones de gatos ferales. Arturo Jimenez, de Gatos Pingos, explica cómo y qué se necesita para hacer uno de los 12,000 TNR (Trap, Neuter and Release) Captura, Esteriliza y Libera, que ha realizado a la fecha.

Hace años que se propone, desde varios frentes, una Ley de Bienestar Animal. Enriqueta Garrido, abogada animalista, nos platica de una iniciativa de Ley que no sólo no beneficia, si no que degrada y violenta la integridad de los animales silvestres y domésticos.

