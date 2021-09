El día de hoy Gaby Vargas habla de una voz que tenemos en la cabeza, la cual nos hace dudar algunas veces y lo hace por medio de la película Luca de Pixar.

Cuando Alberto y Luca se animan a lanzarse por un acantilado en una vespa casera, Alberto increpa a gritar a todo pulmón la frase ¡Silenzio Bruno! en un intento por callar las vocecitas negativas que viven en el interior de Luca a causa de sus inseguridades. Te hablo de la cinta Luca, de Pixar, recién estrenada en Disney Plus y esta frase que anima a no limitarse, a atreverse a probar de todo.

“Conozco tu problema. Tienes a un Bruno en tu cabeza”, dice Alberto a Luca, quien pregunta desconcertado: “¿Un Bruno?”. Alberto continua: “Sí. A veces también me pasa: Alberto, no puedes. Alberto, te vas a morir. Alberto, no te metas eso en la boca. Luca, es simple. No escuches al estúpido de Bruno”.

¿De dónde surge esa voz? Se construye lentamente desde nuestra primera infancia. Estoy segura de que alguna vez has observado a un niño que juega solo y describe en voz alta sus pensamientos. Ese es el origen de nuestro Bruno. Más tarde, ese discurso se internaliza y se desarrolla un diálogo entre la voz y nosotros mismos.

De acuerdo con los neurolingüísticos tenemos 2 modos de habla interna, uno que es deliberado, como: tengo que terminar esto, necesito ir al super y se caracteriza por el uso del yo. El otro, Bruno, se basa en el tú y se encarga de autorregularte.

Todos tenemos en mayor o menor medida un Bruno en la cabeza que nos genera cierta inseguridad, es una crítica interna que nos lleva a un diálogo negativo que incluso puede ser despiadado con nosotros mismos y puede impedir que hagamos lo que nuestro corazón ansia. En Luca, presentan de manera muy gráfica esa vocecilla interior y la forma de acallarla.

Nuestro crítico interno se presenta, especialmente cuando queremos emprender algo que está fuera de nuestra zona cómoda. Por más esfuerzo que hagamos en ignorarle, esta voz sigue presente. Hoy te comparto algunas formas para silenciarla.

