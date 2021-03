El día de hoy Gaby Vargas de algo que todos, sin excepción, hacemos: respirar. Respirar es la auténtica fuerza de vida, es el gran ecualizador, es el primer ritmo que experimentamos como seres humanos. Hoy más que nunca necesitamos respirar bien, ¿cuántas personas sufren por no poder hacerlo?

Hay maneras de respirar a maneras de respirar. La primera es la mecánica, automática, que no requiere conciencia. En cambio, la segunda –a la que hoy me quiero referir– es un tipo de respiración consciente que puede transformar nuestra vida por completo. Y no exagero.

La respiración consciente fortalece el sistema inmunológico, cambia el ritmo de los latidos del corazón, el ritmo digestivo, impacta el ciclo hormonal, la salud del corazón y, sobre todo, nos regresa al lugar donde abundan el amor, la paz y la bondad.

Pero la pregunta es: ¿a ti qué te hace respirar?, ¿Qué cosas te llevan a exhalar con alivio? La naturaleza, el ejercicio, un café a media mañana, meditar, un baño de sol, el abrazo de tu ser amado. Incluso hay personas que forman parte de nuestra vida y son un respiro. ¡Qué privilegio! Su sola compañía nos provoca ese “respiro” de felicidad. Identifica quién y qué te regalan ese alivio, atesóralos y no los sueltes.

