En ésta cápsula, Gaby Vargas no habla de como los niños han llevado el confinamiento. Los hemos visto a la distancia, a través de la ventana o en video llamadas. A veces, con la necesidad imperiosa de salir a tomar aire, incluso los observamos con sus mini cubrebocas mientras corren y brincan en tiempos de pandemia. No ha sido fácil para nadie, pero ellos, los niños, nos han puesto el ejemplo con su actitud positiva y buen ánimo, a pesar de que, como muchos adultos, extrañan a sus amigos y a su escuela.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2019, en el país residen 31.5 millones de niños y adolescentes de 0 a 14 años de edad, mismos que representan casi el 30 % del total de la población. Debido al cierre de escuelas para evitar la propagación de este virus, han tenido que confinarse y aislarse en sus domicilios.

Por un lado, estoy segura de que los niños, tanto pequeños como grandes, están felices de estar con sus padres, de convivir con ellos.

Los adolescentes han aprendido a sacar jugo a la tecnología, han conocido diferentes plataformas y ello les beneficia, claro. Hoy realizan algunas actividades domésticas y algunos hasta han aprendido a cocinar. La pandemia los ha llevado a adaptarse, a cambiar sus hábitos y crear conexiones emocionales.

Como todo, ha sido complicado a veces. Algunos no la han llevado tan bien y les ha costado trabajo, pero como adultos y padres debemos ser capaces de darles certeza y seguridad para apoyarlos en medio de esta situación inédita. Es importante ponerles atención y ser sensibles a sus respuestas emocionales, así como ser parte de un modelo de paciencia. Ello no significa que seamos perfectos, que no podamos quizá expresar nuestra propia angustia sobre lo que vivimos, pero sí que debemos regularnos en la medida de lo posible para no estresarlos.