El día de hoy Gaby Vargas nos habla sobre cómo podemos comunicarnos con las plantas a través de sonidos -ya sea emitidos por nosotros o por ellas – y que son tan sensibles a nuestro estado de ánimo como cualquier otro ser vivo.

A las plantas les gusta la música, pues además de que poseen su propia forma de comunicación, un lenguaje que se sustenta en códigos químicos, está comprobado que tienen gran sensibilidad para percibir ondas sonoras. Recientes estudios, señalan que saben descifrar la frecuencia de una melodía y gracias a ello pueden desarrollarse mucho más saludablemente y rápido.

Por si esto fuera poco, las plantas también son capaces de reaccionar ante vibraciones de la voz humana y aunque en un principio no se hallaron bases sobre este hecho, después se llegó a la conclusión de que tanto la voz como la música no son otra cosa que frecuencias o vibraciones y, por supuesto, las plantas las detectan. No por nada, en la Grecia clásica, Aristóteles les confirió alma e Hipócrates aconsejaba a sus discípulos a hablar con las plantas medicinales.

Conoce más escuchando la cápsula de hoy.