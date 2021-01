El día de hoy Gaby Vargas nos habla sobre como superar algunas adversidades, en este caso fue un terapeuta. Si no hubiera sido por mi terapeuta, no sé si hubiera sobrevivido la prueba tan difícil que la vida nos mandó. Fueron días de incertidumbre, preocupación y angustia. Sentí que visité las vecindades del infierno. El proceso de trasplante de médula que mi esposo recibiría supuestamente durante tres semanas tomó en realidad dos meses y medio. Las complicaciones hicieron que para la familia el último trimestre del año fuera severo.

La ciudad de Rochester es de hospitales, con una calle principal sin la menor gracia, como me lo habían advertido. Pero en esa localidad plana tuve la enorme suerte de encontrar a mi terapeuta. Un terapeuta que no sólo me hacía olvidarme de la angustia y vivir la experiencia hasta que los temores se disolvían, también me consolaba, me conectaba conmigo, me hacía ver la belleza, me daba paz y me ponía en contacto con Dios para agradecerle estar en ese lugar y en esas condiciones. Me enseñó que a pesar de la oscuridad del exterior, en el interior está la luz. Además, ¡Todo sin costo alguno!

Me aventuraba enfundada en un chamarrón, con gorro, guantes, bufanda, calcetines gruesos, botas y, por supuesto, tapabocas. ¡Cuánto bien me hacía! Regresaba llena de energía, paz y, podría decir, hasta dicha a pesar de todo. En esas caminatas me di cuenta de que el responsable de devolverme la energía y la fortaleza necesaria para enfrentar la situación era mi gran terapeuta: el río.

