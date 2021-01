El día de hoy Gaby Vargas nos habla sobre una etapa de la vida inolvidable para todos, la infancia. Al día de hoy nos empeñamos en hacer mágica la infancia en nuestros hijos, o al menos eso creemos.

Nos afanamos y no ufanamos de ser las mejores madres del mundo y pasamos el tiempo en manualidades complicadas para que estas sean las más hermosas del salón de clases, que nada les falte y que cualquier deseo por mínimo que sea se cumpla.

La infancia es una etapa mágica de por sí, incluso cuando no es perfecta o no se tiene lo que quisiéramos.

Una infancia mágica no es la plagada de objetos caros y mil juguetes, es una en la que lo importante no son los regalos, si no los amigos, la familia y el tiempo que pasas con ellos.

