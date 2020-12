El día de hoy Gaby Vargas nos habla sobre cómo ha cambiado nuestra vida después de varios meses de pandemia.

Queremos salir sin tapar nuestra cara y estirar las manos para agarrarnos de quienes más amamos y sí, no es justo. En un millón de años no lo hubiéramos deseado para nadie, pero es lo que hay y no podemos evitarlo. Lo que sí podemos hacer es elegir la cara con la cual lo enfrentaremos.

¿Qué queremos contar en un futuro? Dimos batalla a lo que nos tocó y aprendimos, resurgimos como el ave Fénix, nos digitalizamos y dominamos los desafíos que se nos presentaron o nos hundimos en esa necesidad de cambio, nos sumergimos en la negación de lo acontecido.

¿Qué versión quieres contar? Hoy tenemos la oportunidad de ser parte de la historia, de escribirla y sí, no podemos ver a nuestros amigos y familiares ni tocarlos o abrazarlos fuertemente, pero podremos más adelante si hoy nos mantenemos animosos, con buen talante y ánimo para salir airosos.

No es una tarea sencilla la que nos toca, pero en la medida en la que seamos resilientes, afrontemos el cambio, nos reinventemos, y aprovechemos para fortalecer nuestras alas, justo como la mariposa cuando lucha por salir de su capullo y se agita vigorosamente para reforzar su organismo, podremos volar en cuanto todo esto termine.

Hoy podemos preocuparnos entonces por tratar de transmitir tranquilidad a los nuestros, tenderles la mano en la medida de lo posible, concentrarnos en aprendizajes y ser conscientes de la gran responsabilidad que representa cuidarnos, utilizar cubrebocas y mantener la sana distancia para que esta Navidad, que seguramente será diferente, esté plena de consciencia, de solidaridad y una fraternidad que nos hermane.

