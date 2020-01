Este viernes Gaby Vargas nos compartió una interesante cápsula sobre cómo cambia nuestro mundo.

¿No es grandioso estar vivo? Así es como lo describe el historiador Vybarr Cregan-Reid. Hay quienes describen esta sensación como una experiencia espiritual o bien, como el estar enamorado. ¿A qué me refiero?

Se trata de la “intoxicación mecánica” como la llamó el filósofo Alexander Bain en 1855. Es el “high” o elevación que los corredores experimentan con frecuencia. Y si tú querido lector, lectora, prácticas algún tipo de ejercicio, seguro lo podrás comprender. Sin embargo; si no lo practicas, te animará saber que nuevos descubrimientos revelan que dicha elevación no sólo se da entre los maratonistas, y tampoco se debe sólo a las endorfinas que ya conocemos, como lo narra la científica Kelly McGonigal, en su libro The Joy of Movement.