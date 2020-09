En esta emisión de Gaby Vargas nos explicó la ley de la importunidad.

Algunas veces toma tiempo ver los resultados de un esfuerzo. Como cuando una gota de agua cae de manera constante sobre una piedra que termina por agujerearse. Sin embargo, la mayoría de nosotros espera resultados inmediatos y la vida no siempre funciona así.

La clave para aplicar la ley de la importunidad es la perseverancia. Lo cual es fácil de decir, pero no tan fácil de practicar. Tarde o temprano, todos encontramos piedras en el camino, en las relaciones, en el trabajo y en las metas. Nadie escapa a los inconvenientes. No existe un matrimonio sin días malos, como no existe un título universitario sin noches de desvelo o una vida sin enfermedad.

Recuerda que los pensamientos perfilan la actitud. Cuando nos hallamos sumidos en una instrospección negativa que invade la mente, cambiemos de inmediato la atención a algo que en ese momento tengamos que agradecer. Cuando no somos vigías de nuestro pensar, éste inunda la vida: se convierte en palabras y acciones que finalmente crean la realidad; por ende, decidirán tu vida, ya sea para bien o para mal.

