El día de hoy Gaby Vargas nos habla de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Ella escribió sus primeros cuentos a los siete años de edad y a los 26 publicó su primera novela titulada La flor púrpura. (2003) Luego vino la segunda, Medio sol amarillo, (2006) ambas desarrolladas en su Nigeria natal. Por las dos, recibió algunos galardones y reconocimientos internacionales.

La flor púrpura es una conmovedora historia sobre una relación familiar ambientada en una África llena de conflictos políticos y sociales. Medio Sol amarillo es un relato de la guerra civil que asoló a Nigeria entre 1967 y 1970.

En 2009, publicó una colección de relatos breves titulada The thing around your neck y cuatro años más tarde, Americanah, por la cual recibió premios como el del Círculo de Críticos Nacional del Libro. Americanah será adaptado como miniserie coproducida por las actrices Lupita Nyongó y Danai Gurira, a quienes seguramente ubicas por su actuación en la película Pantera Negra.

Americanah es una novela organizada a través de romances o relaciones. La sexualidad femenina como empoderamiento de la mujer es su principal tema. Una novela que trata de raza, amor e identidad en la que uno llega incluso a respirar los mismos olores que inhalan los protagonistas. Está llena de detalles.

Conoce más sobre de ella en la cápsula de hoy.