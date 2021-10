Las cifras de despidos injustificados en México por casos de discriminación por algún tipo de cáncer no son precisas. CONAPRED registró más de 500 quejas y reclamaciones por presuntos actos de discriminación por motivos de salud.

El día de hoy Gaby Vargas nos habla del cáncer de mama. En México algunas mujeres que trabajan y que son diagnosticadas con cáncer de mama son objeto de un desgaste emocional en sus centros de trabajo con el fin de presionarlas para renunciar ya que, bajo su condición física no son “productivas”.

Sus empleadores no tienen empatía y no se detienen a pensar en el aspecto humano, emocional o económico por el que atraviesan y que deben enfrentar muchas veces solas un proceso de tratamiento y recuperación.

Las cifras de despidos injustificados en México por casos de discriminación por algún tipo de cáncer no son precisas. En 2019, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED registró más de 500 quejas y reclamaciones por presuntos actos de discriminación por motivos de salud.

La abogada laboralista Irene Lira explica que no hay muchas mujeres con cáncer que lleguen hasta la demanda por discriminación debido a factores como: desconocimiento de las leyes mexicanas, desconfianza en las autoridades de justicia, o el evidente desgaste físico y emocional que ya está padeciendo la persona enferma, que prefiere gastar su energía en combatir al cáncer y salvar la vida.

En octubre conmemoramos el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Como sociedad, tendríamos que ser más empáticos con esa colaboradora, compañera de trabajo, amiga, madre, esposa, hermana, hija o conocida que enfrenta muchas veces, su cáncer sola.