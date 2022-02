¿Tienes diabetes? Tomar vino podría ayudarte en tu salud

¿Eres paciente con diabetes? Este nuevo estudio que habla de los beneficios del vino podría ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre por lo que podría interesarte.

Este nuevo estudio además puntualizó en que el vino tinto ayuda a mejorar el colesterol, por ello, tomar una copita de vino tinto al día traerá grandes resultados.

Te puede interesar: ¿Cuál es el estado de salud de ‘El Rudo’ Rivera? Solicitan donadores de sangre para el comentarista

El vino tinto reduce riesgos de enfermedad

¿Qué tan seguro es que un paciente con diabetes ingiera alcohol? Pues este studio reveló que tomar moderadamente vino podría ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre.

De acuerdo con el medio ‘Diabetes journals’, se concluyó que el consumo de bebidas alcohólicas en pacientes con diabetes tipo dos podría ser benéfico para ellos.

Y es que en el estudio se evaluaron los efectos del consumo de alcohol entre los participantes del ensayo ‘Action in Diabetes And Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified- Release Controlled Evaluation’.

El estudio exploró una mediana de 5 años de pacientes con diabetes tipo 2 y determinó que esta bebida alcohólica además de regular los niveles de azúcar también ayuda a disminuir el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular.

En los pacientes estudiados, se determinó que 1031, es decir, el nueve por ciento falleció.

Mientras que 1147, el 10 por ciento, experimentaron un evento cardiovascular y 1136 pacientes experimentaron complicaciones microvascular y fueron comparados con pacientes que ingerían alcohol de manera moderada.

Pacientes con diabetes tipo dos y el vino tinto

En comparación con aquellos pacientes que no bebían alcohol, se determinó que los que lo hacían de manera moderada tenían menos riesgos de tener un evento cardiovascular.

Sin embargo, los pacientes que tenían un consumo de alcohol excesivo presentaban más riesgo de padecer un evento trágico.

En conclusión, los pacientes que tienen diabetes tipo dos e ingieren una cantidad de alcohol moderada experimentan menos eventos cardiovasculares, además de que el vino regula los niveles de azúcar en la sangre.

Así que si tú eres diabético o tienes un familiar que lo padece, te recomendamos que te eches una copita de vino y te relajes.