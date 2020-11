Esta es una de las causas de las disfunciones en la cama

Escucha la nota:



Una de las causas de las disfunciones sexuales, como la eyaculación precoz, la falta de erección o la ausencia de orgasmos, es la autoexigencia sexual.

La sexóloga Edelmira Cárdenas, explicó que en el caso de los hombres, se exigen durar más y eyacular mucho.

En el caso de las mujeres, se autoexigen tener “buen cuerpo”, aunque no necesariamente sea algo relevante para su compañero sexual. “Las últimas estadísticas dicen que sólo el 4% de las mujeres se sienten bonitas. Si no me atraigo ni me gusto, ¿cómo pretendo que otra persona lo haga?”, cuestionó Edelmira.

Esta autoexigencia provoca ansiedad y pensamientos catastróficos, que terminan por afectar nuestro desempeño sexual y no nos permiten disfrutar a plenitud.

“La autoexigencia sexual ha hecho que dejemos de descubrirnos y explorarnos. El temor de ser calificados en mal nivel, nos ha llevado a ser más inertes en la capacidad sexual”, explicó la sexóloga.

¿Por qué te exiges demasiado?

Hay tres razones principales por las que la autoexigencia sexual se ha “apoderado” de ti. Éstas son:

1. La vergüenza: piensas más en el otro que en disfrutar el momento.

2. Culpa: quizá te estés autoflagelando y relaciones el sexo con “pecado” o algo “sucio”.

3. Miedo: éste te nulifica y no te permite avanzar.

La especialista recomienda hacer una lista y evaluar si te identificas con alguno de los tres puntos anteriores. Esto te dará la clave de por qué te exiges demasiado.

¿Cómo disminuir la autoexigencia sexual?

Explora: recuerda que nuestro cuerpo es como un mapa que tenemos que explorar. Primero tienes que tener contacto contigo mismo, con tus ganas y tus sensaciones, para poder conectar con otra persona.

Capacidad de asombro y buen estado anímico: Si la pareja ríe antes del encuentro sexual, ya ganó un 80% de éxito de esa relación. Éste es el elemento clave para sentirnos vinculados con la otra persona.

Evita los pensamientos catastróficos: “¿y si no le gustó?”, “¿y si no tengo un buen desempeño?”… Este tipo de pensamientos hacen que el encuentro íntimo termine convirtiéndose en un desastre.

