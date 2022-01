Día del Nutriólogo: ¿Y la dieta? te damos 5 razones por las que debes acudir con este especialista

Este día del nutriólogo te damos 5 razones por las cuales debes hacer caso a la dieta que te envía este especialista en salud.

Cada 27 de enero en México se celebra el día del nutriólogo, fecha creada por la Asociación Mexicana de Nutriología (AMN), ya que ese día fue el que la asociación se registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Información relacionada: ¡Cumple tu dieta! Los mejores consejos para iniciar una vida saludable en 2022

El trabajo de un nutriólogo no es fácil y sobre todo en un país como el nuestro en que las tasas de obesidad van en aumento, pues su función es contribuir a mejorar la calidad de vida de muchas personas a través de la nutrición.

Por eso y para darles el valor que se merecen te dejamos 5 razones por las que debes acudir con el nutriólogo, pues te ayudará de formas que desconocías.

¿Cuál es la importancia de acudir a un nutriólogo?

Contrario de lo que se piensa usualmente, ir con el nutriólogo no es únicamente para personas que desean bajar de peso, sino un medio para que todos tengamos un correcto monitoreo de nuestra salud y, así, prevengamos problemas o enfermedades.

1.-Problemas para controlar una enfermedad crónica

Así es, los nutriólogos contribuyen a combatir las enfermedades crónico-degenerativas como obesidad, diabetes y padecimientos cardiovasculares, los cuales son uno de los principales retos de salud pública de México.

En este caso el papel de este especialista es ofrecer herramientas para mejorar la forma de alimentarse proporcionando al cuerpo todo lo que requiere para un adecuado funcionamiento sobre todo para enfrentar alguna de estas enfermedades crónicas.

2.- Rendimiento laboral y deportivo

Aunque no lo creas muchas de las veces que nuestro cuerpo llega a tener un excesivo desgaste se debe a la alimentación, aquí es donde entra al juego el nutriólogo, pues si además de hacer ejercicio tienes que ir a trabajar y hacer labores en tu hogar, una buena alimentación podría darte lo que necesitas,

De acuerdo con tus actividades, este especialista te indicará que debes comer antes, durante y después del ejercicio, y cómo organizar tu dieta para rendir al 100% en todas tus actividades.

3.- Problemas digestivos

Cuando tenemos problemas digestivos o gastritis y colitis bien podemos ir al médico y tratarnos con medicamentos; sin embargo, el nutriólogo te enseñará los cambios que puedes hacer para evitar estos problemas: todo basado en lo que comes y tus horarios.

4.- Subir de peso

Sí, el nutriólogo no solo te puede ayudar a bajar de peso, también puede hacer lo contrario que, aunque no lo creas no es tarea fácil.

Existen personas muy delgadas que comen y comen y no engordan lo que las puede llevar a no ganar la masa muscular necesaria. El nutriólogo puede ayudar con este proceso.

5.- ¿Nueva mamá?

Estás embarazada, tratando de quedar embarazada o eres una nueva mamá, corre con el nutriólogo. La importancia de la nutrición especializada en esta área es que la calidad de la alimentación y estilo de vida que lleve la madre durante el embarazo beneficie al feto.

Este Día del Nutriólogo, recuerda que una dieta sana la puedes encontrar en el consultorio de este especialista que te brindará atención personalizada que pueden adaptarse a tus gustos, actividades y estado de salud.