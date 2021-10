¿Cuántos y cuáles son los tipos de cáncer de mama?

Conocer los tipos de cáncer de mama es de suma importancia para saber cuáles son los síntomas, riesgos y cuidados, pues se trata de una enfermedad que puede terminar con la vida de las personas.

Y sí, pues de los 14 tipos que existen sobre este padecimiento, tanto hombres como mujeres pueden desarrollar la dolencia.

Es de mencionar que la afección se da cunado las células de una de las glándulas mamarias se multiplican de forma descontrolada.

Esta puede comenzar en diferentes partes del órgano como son los conductos, que transportan la leche al pezón; tejido intermedio o conectivo, sostiene las partes de la glándula; y los lobulillos, que producen leche.

Tipos de cáncer de mama

Carcinoma ductal in situ (CDIS) / Carcinoma intraductal

Es de los más comunes de la enfermedad no invasiva y ductal refiere a que empieza dentro de los conductos lácteos, de acuerdo con Breast Cancer.

Por su parte, carcinoma hace referencia a cualquier tipo de cáncer que inicia en la piel u otros tejidos que cubren los órganos internos.

Se clasifica como no invasivo, ya que no hay riesgo de perder la vida, porque no se propaga fuera del conducto lácteo.

Sin embargo, si no se trata a tiempo, ni adecuadamente, se corre el riesgo de en el futuro desarrollar un cáncer de mama invasivo, además, es posible que el CDIS regrese.

Carcinoma ductal invasivo (CDI) / Carcinoma ductal infiltrante

Se trata del más común, pues cerca del 80 por ciento de los padecimientos son de este tipo, pero es invasivo debido a que se propaga hacia los tejidos mamarios.

Es decir, atraviesa la pared del conducto lácteo e invade los tejidos de la glándula y con el tiempo, puede esparcirse hacia los ganglios linfáticos y otras áreas del cuerpo.

Carcinoma tubular de la mama

Si bien es un subtipo poco común del CDI, es un tumor pequeño generalmente, compuesto por células con “forma de tubo” de bajo grado.

Lo anterior significa que la apariencia de las células es similar a las que están sanas y crecen con lentitud.

Cáncer de mama en hombres

Aunque es poco frecuente, los hombres no consideran esta posibilidad, pero suelen presentar la dolencia en el tejido mamario.

Debido a ello, la enfermedad suele ser más avanzada al momento de ser detectada y el riesgo crece forme uno se acerca al envejecimiento.

Carcinoma lobular invasivo (CLI) / Carcinoma lobular infiltrante

Es el segundo más común, pero se diferencia debido a que inicia en los lobulillos productores de leche.

En ese sentido, se refiere a un cáncer que atraviesa la pared del lobulillo e invade los tejidos del órgano mamario.

Otros tipos de cáncer de mama son carcinoma medular, carcinoma cribiforme, carcinoma mucinoso, carcinoma papilar, inflamatorio, carcinoma lobular in situ (CLIS), enfermedad de Paget en el pezón, tumor filoides, y el metastásico.