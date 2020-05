¿Cómo volver a la rutina con bienestar?

Escucha la nota:



Tras la recuperación: preocupación. Le sucede a muchas personas que se han curado del Covid-19 y que, a pesar de sentir alegría y alivio por haber dejado atrás la dolencia, se ven invadidos por una serie de preocupaciones y temores, al retomar su vida y su trabajo. Un psicólogo explica cómo hacer una reentrada con bienestar.

“No podemos controlar las decisiones políticas o la manera en la que los demás se van a comportar, pero podemos decidir cómo nos puede afectar. Está en nuestra mano decidir nuestra reacción”, señala el profesor José Antonio López, doctor en Neurociencia y psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid.

“A algunas personas les preocupa no volver a ser quienes eran o no recuperar su capacidad de ser felices, pero encuentran respuestas positivas a estos temores si se enfocan en aquello útil que han aprendido durante la crisis del Covid-19, o las nuevas cosas que le causan felicidad y que desconocían”, señala López.

“Quienes temen una recaída, deben ser conscientes de que esa probabilidad es menor porque han desarrollado anticuerpos y no debería impedirles disfrutar de momentos de felicidad, ya que “¿dejarías de tomar el avión a pesar de que sabes que también hay una pequeña probabilidad de que se caiga?”, según López.

Para algunas personas que ya se han curado del virus, la vuelta a la rutina (dentro de la “nueva normalidad” y el cambio de hábitos que impone la lucha contra el brote), se asemeja a un renacer y, como todo nacimiento, no está exento de algún dolor.

Son pacientes a quienes, tras la curación, les llega la preocupación, a menudo por cuestiones que escapan a su control.

El profesor José Antonio López, psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Neurociencia señala que una de las claves para lograr un equilibrio y bienestar mental consiste en focalizarse en aquello que uno puede controlar.

“Por ejemplo, no podemos controlar las decisiones políticas o la manera en la que los demás se van a comportar ante lo que está ocurriendo, pero podemos decidir cómo nos puede afectar. Está en nuestra mano decidir la reacción que vamos a tener”, señala López.

Este psicólogo recomienda tomar la decisión de “fijarnos cuando nuestro humor está cambiando por cosas que no están bajo nuestro control y de elegir las actividades y pensamientos que nos hacen sentir bien”.

Además de esta recomendación general, que también puede resultar útil para otras situaciones de la pandemia como el aislamiento, López ofrece algunas reflexiones que le trasladaría a un paciente en respuesta a distintos preocupaciones y temores, como si el diálogo ocurriera en una hipotética consulta:

1.- Paciente: “Temo no volver a ser la misma persona que era”.

Psicólogo: “Si, es cierto que puedes no ser la misma persona y eso puede ser bueno. Depende de ti. Pregúntate sinceramente qué dos cosas puedes hacer para demostrarte, a ti y a los demás, que has aprendido algo útil durante la crisis.

2.- Paciente: “Temo no poder recuperar mi capacidad de ser feliz”.

Psicólogo: “¿Qué te hace pensar eso? Por favor dime cuáles son para ti los componentes de la felicidad. Vamos a ver cada componente uno a uno y analizar si los podemos recuperar. A lo mejor encontramos nuevas cosas que te hacen feliz y que no conocías”.

3.- Paciente: “Me da miedo volver a mi lugar de trabajo, el sitio donde me contagié”.

Psicólogo: “Bien, es normal tener miedo y más si eres una persona de las consideradas ‘de riesgo’”.

“Si no puedes negociar con tu jefe un teletrabajo durante unos días más, hasta que la situación sea más estable, pregúntate: ¿Qué medidas de seguridad me harían sentir tranquilo? y ¿Qué puedo hacer para que mis compañeros de trabajo me ayuden?.

“Muchas personas te comprenderán más si mencionas que tu comportamiento es para proteger a un tercero y esto es sincero”.

4.- Paciente: “Me preocupa tener una recaída de Covid-19” .

Psicólogo: “No es imposible que recaigas, pero la probabilidad es menor porque ya has desarrollado anticuerpos. Es como las vacunas, funcionan así, entrenando al organismo para protegerse para la enfermedad”.

En todo caso, la posibilidad de recaer no es un obstáculo para disfrutar de momentos de felicidad en el presente.

“Imagino que no dejarás de tomar el avión a pesar de que sabes que también hay una pequeña probabilidad de que se caiga”.