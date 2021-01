¿Cómo poner límites en el amor?

Escucha la nota:



¿Te cuesta trabajo decir “no”?, ¿te sientes diluido en tu relación de pareja?, ¿aceptas cosas que no quieres por miedo al abandono? Si contestaste que “sí” a alguna de estas preguntas, es posible que debas aprender a poner límites.

El sanador Fer Broca explica que un límite es una división física o simbólica entre dos partes. En una relación interpersonal, dichos límites se desdibujan cuando amas “sin fronteras” y/o te diluyes en el amor por el otro.

Esto da pie a relaciones tóxicas y de codependencia, en las que dejas de expresar tu punto de vista por temor a que el otro te “deje de querer”. Sin embargo, Broca nos recuerda que decir “no”, también es un acto de amor.

Pero no te confundas, para establecer límites amorosos no es necesaria la violencia, el grito, la amenaza ni la extorsión. El límite tiene que ser acatado por las dos partes desde la consciencia y no desde la imposición.

En el programa de Ingrid Coronado y Tamara Vargas, el sanador compartió los siguientes tips para establecer límites:

1. Colócate siempre en tu lugar: si quieres poner el límite desde un lugar que no te corresponde, nadie te va a creer.

2. Mantén consistencia en tus límites: “Me sostengo para que el límite sea evidente”.

Aprendamos juntos a crear vínculos sanos y amorosas, de la mano de Fer Broca, a quien puedes escuchar en el programa de Ingrid Coronado y Tamara Vargas, que se transmite de lunes a viernes de 10 a 12 del día, por MVS Radio.