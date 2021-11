Zaldívar critica decisión de diputados de recortar presupuesto al Poder Judicial

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, criticó la decisión de los diputados de recortar 3 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En su conferencia de prensa mensual, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aseguró que con esta determinación se pone en riesgo la reforma en materia de justicia laboral, la cual es un compromiso del Estado mexicano, así como la reactivación económica del país.

“De verdad que yo no alcanzo a entender que razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que: uno, es una obligación constitucional; dos, implica llevar justicia social a millones de trabajadores mexicanos; tercero, implica cumplir con compromisos internacionales de México que de no cumplirse pueden generar consecuencias muy desfavorables, y cuatro, está de por medio la reactivación económica de México”.

Por ello, Zaldívar Lelo de Larrea hizo una exhortación a los legisladores para que ponderen está situación, aunque dijo que serán respetuosos de la decisión de la Cámara de Diputados.

“De mantenerse este esquema y no asignarse al Poder Judicial Federal estos recursos, nosotros no vamos a generar ningún problema en materia de presupuesto. Aceptaremos y respetaremos la decisión de la Cámara de Diputados, entendemos que en una coyuntura y en un momento como el que vivimos, no es fácil elaborar un presupuesto, hay muchas necesidades, hay muchas exigencias y todos estamos en la lógica de que los beneficios lleguen a los más pobres del país”.

En este sentido, el titular de la SCJN puntualizó que es momento de que las instituciones vean por el bien de México y de cumplir con los objetivos con los recursos que se asignen.

Explicó que el dinero que se les recortaría es para construir 77 tribunales especializados en materia laboral en 17 sedes de 8 entidades, incluyendo las tres capitales más importantes del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.