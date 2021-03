Zaldívar asume postura cobarde ante presiones de AMLO: CMDH

Escucha la nota:



La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) afirmó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, asumió una postura cobarde ante las presiones que está ejerciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador contra jueces.

En conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo de dicha asociación, René Bolio Halloran, manifestó que la postura del también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no es la del presidente de un poder, sino de alguien que le reporta a un superior jerárquico.

Información relacionada: Juez concede nueve suspensiones definitivas más contra reforma eléctrica

“Me parece que no ha sido una postura suficientemente firme, clara, ni oportuna la del ministro presidente Zaldívar, parece que ha sido tibia, sumisa y me parece que no está defendiendo la institución que él preside que es el Poder Judicial, incluso, podemos hablar de una cobardía respecto del poder político que ejerce López Obrador”, comentó.

Respecto a la iniciativa de reformas que envió recientemente el primer mandatario al Senado, Bolio Halloran aseveró que ésta representa una amenaza anticipada contra los impartidores de justicia.

“Tenemos que estas reformas que se han enviado para sancionar a los juzgadores son innecesarias, son amenazas, a fin de cuentas; sino estas dispuesto a actuar conforme al Poder Ejecutivo lo dispone y hablar de Poder Ejecutivo es ampliar demasiado, porque es realmente la persona del presidente la que tiene estos deseos, estos caprichos, estas intenciones”, señaló.

La iniciativa de López Obrador contempla un esquema de sanciones severas para castigar el nepotismo de jueces y magistrados, que prevén la inhabilitación hasta por 20 años por la comisión de faltas graves.