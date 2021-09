Zaldívar asegura que circuitos judiciales ya no están tomados por la delincuencia organizada

Escucha la nota:



El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que ya no hay circuitos judiciales tomados por la delincuencia organizada.

En el marco de la tercera conferencia de prensa que ofrece en lo que va de su gestión, se le preguntó sobre el número de jueces y magistrados que reciben protección debido a las amenazas; no obstante, mencionó que por razones de seguridad no puede dar a conocer esa información, ni siquiera cifras.

*Información relacionada: Despenalización del aborto no es un logro de la SCJN sino de las mujeres: Zaldívar

“Ya no tenemos ese problema, ese problema lo resolvimos desde el primer año de mi administración. No sacamos a la delincuencia organizada del país. Ya no hay circuitos tomados por la delincuencia organizada”.

Respecto al homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas en junio de 2020, crimen cometido presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el también titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) refirió que la Fiscalía General de la República (FGR) le ha informado sobre el tema; sin embargo, no dio más detalles, debido a que es una investigación en proceso.

Desmantelan redes de poder

En este contexto, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que los hechos de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación han disminuido considerablemente, debido a que los juzgadores ya no se atreven a realizar ciertas acciones porque saben que habrá consecuencias.

“No hemos terminado con la corrupción, me parece que es imposible decir que en alguna institución en el mundo, no solo en México, no hay corrupción, pero sí me parece que el combate que hemos venido dando, la está disminuyendo de manera drástica. Hemos desarticulado verdaderas redes de poder que había entre funcionarios internos y despachos muy prestigiados de abogados, prestigiados entre comillas, famosos, reconocidos que tenían tomado el Poder Judicial como verdaderas redes de poder internas y externas para manejar asuntos”.

Ante ello, Arturo Zaldívar confió en que, al término de su gestión, este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir.