Violencia en municipios aumenta en más de 30% en 2020

Escucha la nota:



Durante el 2020, en 223 municipios de 100 mil habitantes o más, se registró un incremento del índice de violencia de 39.34 por ciento en comparación con 2015.

Según el informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en materia de homicidios, Zamora, Michoacán, fue el municipio más violento con 181.10 por cada 100 mil habitantes; en segundo lugar, figuró Manzanillo, Colima, con una tasa de 143.96 homicidios por cada 100 mil habitantes y en tercer lugar Salamanca, Guanajuato con una tasa de 115.21.

*Información relacionada: Consejo Ciudadano atiende más de 3 mil reportes de ciberdelitos

Fracasa la seguridad en los últimos tres sexenios

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo, José Antonio Ortega Sánchez, destacó que estos datos dan cuenta del fracaso de la estrategia de seguridad de los últimos tres sexenios, lo que se tradujo en pérdidas por 100 mil millones de pesos que se destinaron a programas de prevención que no dieron los resultados esperados.

“Esta es la mayor evidencia del fracaso de la política de prevención del delito que se inició con el gobierno de Felipe Calderón, continuó con el de Enrique Peña y se expandió a todos los municipios con el actual gobierno. Y por cierto, en esta política errónea se han tirado a la basura más de 100 mil millones de pesos. Ante su estruendoso fracaso, la política de prevención social del delito debe ser abandonada y en su lugar simplemente hay que aplicar la ley contra quien delinque”.

Traspaso de la Guardia Nacional no es la solución

Asimismo, Ortega Sánchez destacó que el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tampoco es la solución al problema de la violencia.

“Ese no debe ser el cambio que vaya a resolver el asunto porque ahora el Ejército tiene muchísimas tareas, no solamente las de seguridad pública, sino tiene que andar cuidando las vacunas, tiene que andar deteniendo a los migrantes, tiene que construir aeropuertos, se les han encomendado muchísimas tareas y yo no consideró que eso vaya a resolver el problema”.

Respecto a la totalidad de los 2 mil 463 municipios, el más violento del país fue Doctor Coss, Nuevo León con 947.79 puntos, casi 38 veces la media nacional, lo anterior es resultado de la tasa de homicidios dolosos de mil 691.18 por cada 100 mil habitantes, es decir, 23 homicidios para apenas mil 360 habitantes.