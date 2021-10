Vinculan a proceso a ex peritos de la PGR por caso Iguala

Se les acusa de no haber entregado dos restos óseos para su análisis científico.

El juez de control con residencia en el Reclusorio Oriente, Jesús Eduardo Vázquez Rea, vinculó a proceso a dos ex peritos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por obstaculizar las investigaciones del caso Iguala.

De acuerdo con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, el 28 de octubre de 2014, Mauricio Cerón y Patricia Gómez realizaron actividades en el Río San Juan, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes normalistas.

A los ex servidores públicos se les acusa de no haber entregado dos restos óseos para su análisis científico y, como consecuencia, no haber elaborado un dictamen que debió incluirse en la averiguación previa.

Los peritos expusieron ante el juez un dictamen privado que concluye que los dos restos óseos que les imputan haber perdido en realidad son de aves, razón por la que no fueron considerados como indicios.

El juez Vázquez Rea fijó un plazo de seis meses y les concedió a los imputados el beneficio de la libertad provisional, aunque deberán acudir a firmar cada mes a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.