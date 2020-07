Vinculan a proceso a Emilio ‘L’; pero no pisará la cárcel

El ex director de Pemex continuará en el hospital bajo vigilancia de la policía Federal Ministerial.

Escucha la nota:



Tras una audiencia de casi 12 horas y al argumentar que no hubo pruebas ilícitas ni violaciones a los derechos humanos, el juez José Artemio Zuñiga Mendoza vinculó a proceso a Emilio “L” por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con la compra de la planta de Agronitrigenados.

Pese a ello, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) no pisará la cárcel, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó la prisión preventiva, motivo por el cual Emilio “L” continuará en el hospital bajo vigilancia de la Policía Federal Ministerial y una vez que sea dado de alta podrá trasladarse a un lugar diverso.

*Información relacionada: Defensa de Emilio “L” es establecer el criterio de oportunidad: Christel Rosales

Asimismo, se le impusieron como medidas cautelares el uso de brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y visa en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad correspondiente del Centro de Justicia.

El juez Zuñiga Mendoza dio un plazo de seis meses a la FGR para el cierre de la investigación complementaria.