Vinculan a proceso a “El Tolteca” por delincuencia organizada

Un juez federal vinculó a proceso a Freddy Calles Romero, “El Tolteca“, integrante del grupo criminal “La Línea“, por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Esta persona es señalada como uno de los autores materiales del ataque contra integrantes de la familia LeBarón registrado en noviembre de 2019 en Bavispe Sonora.

“El Tolteca” cuenta con dos órdenes de aprehensión

Asimismo, el impartidor de justicia le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el penal del Altiplano y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), El Tolteca cuenta con dos órdenes de aprehensión, una por homicidio y la otra por delincuencia organizada.

Al respecto, Adrián LeBarón comentó que las autoridades ministeriales le informaron que próximamente se cumplimentará el mandamiento judicial por homicidio.

“Y lo vincularon por delincuencia organizada, yo no puedo entrar a esas audiencias, nada más a las de homicidio y pregunte cuándo le iban a aplicar la orden de aprehensión por homicidio, y dijeron que se están esperando un ratito para ver cómo avanza todo esto, hasta lo hicieron así por estrategia. Me imagino que no debe pasar un mes o dos y que vayamos porque a esa si quiero entrar”.

“El Tolteca” fue detenido en el municipio de Moris

“El Tolteca” fue detenido el 23 de junio por efectivos de la Sedena, en el municipio de Moris, Chihuahua. Al percatarse de la presencia de las autoridades, intentó darse a la fuga, pero fue interceptado más adelante sin realizar un solo disparo.

De Chihuahua fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al aeropuerto de Hermosillo y posteriormente en un avión de Hermosillo a la Ciudad de México, de donde fue llevado al penal del Altiplano.

La Sedena destacó que con esta aprehensión de ‘El Tolteca‘, ya suman 22 personas detenidas que presuntamente se encuentran relacionadas con estos hechos.