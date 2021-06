Vinculan a proceso a actor Héctor Parra por delitos sexuales

Un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa, al actor de televisión Héctor “P”.

El juzgador admitió los datos de pruebas en contra del imputado quien es acusado por el delito de abuso sexual y corrupción de menores en agravio de su hija.

En continuación de la audiencia el ministerio público hizo de su conocimiento los delitos que se le imputan y explicó que los hechos iniciaron cuando la víctima tenía 12 años de edad.

El impartidor de justicia otorgó un plazo de un mes y medio para la conclusión de la investigación complementaria y posteriormente el caso llegará a una etapa intermedia.

El actor Héctor “P” regresó al término de la audiencia al Reclusorio Oriente, donde permanecerá encerrado mientras concluye el plazo de investigación.

La asesora jurídica de la afectada Olivia Rubio detalló aspectos importantes de la audiencia. “El juez encontró suficientes datos para vincularlo a proceso, también supo del dictamen que siempre han manejado que es en contra, supo de él y aun así manifestó que había suficientes datos para vincularlo a proceso, suponer que el hecho había sucedido y que él tuvo intervención en el.

“La vinculación a proceso significa que encontró méritos suficientes para seguir la investigación y para que se siguiera acreditando el delito y para en este momento decir que hay la probabilidad que él lo cometió, este mes y medio para que defensa, ministerio público y asesoría jurídica acreditemos y presentemos mayores datos de pruebas, pueden apelar tienen 3 días para ello y 15 días para el amparo”, destacó.

La afectada y su mamá, Ginny Hoffman, hicieron declaraciones al término de la audiencia y sostuvieron que Héctor “P” incurrió en una grave falta.

“Tuve mucha ansiedad, estuve con un sicólogo y ya todo bien dentro de lo que cabe, yo determino que la justicia es lo que diga el Juez no lo que diga yo, me partió el corazón pero lo mismo que dije ayer es su verdad y yo estoy luchando por la mía y no pude hablar con ella, solamente la vi por una pantalla. “Fue un momento muy difícil estoy en una parte donde no puedo ver nada; prácticamente 5 horas de estar esperando y no saber qué va a pasar como se los decía somos humanos y nos duele estar pasando todo esto, no estamos como para hacer una fiesta, porque como humanos nos duele que él tenga que pasar por una situación así pero en esta vida cuando tú haces algún daño tiene que haber alguna consecuencia”, detallaron.

La defensa dejó en claro que los peritajes que demuestran la implicación de Héctor “P” en los hechos que se le imputan, fueron realizados por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Los agravios, según la denuncia, consistieron en tocamientos y otras conductas inapropiadas, lo cual fue denunciado ante la Fiscalía de Justicia capitalina cuyo caso quedó asentado en la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01145/10-2020, por el delito de abuso sexual y corrupción de menores.