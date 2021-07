Víctimas de secuestro registran aumento durante junio

Escucha la nota:



La asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de junio se registraron 85 casos de secuestro, lo que representa una disminución de 6.5 por ciento con respecto al mes de mayo; sin embargo, el número de víctimas observó un aumento de 2.6 por ciento, al contabilizarse 118, es decir, tres más comparado con el mes previo.

Las entidades con el mayor número de secuestros durante el mes pasado fueron: Estado de México (16), Veracruz y Sinaloa (9 por cada entidad) y Michoacán (7).

Al cumplirse 16 años del secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, denunció que Netzai Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública y hermano de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, está presionando al juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales para que le otorgue el beneficio de la libertad a Brenda Quevedo.

“El hermano de la ex secretaria Irma Eréndira Sandoval, el actual titular del Instituto de la Defensoría Pública, Netzai Sandoval, está presionando al juez de la causa para que liberen a Brenda, parece que el maestro Netzai no tiene claro a quien está defendiendo, al monstruo de persona que está defendiendo. Es importante que el ministro presidente Arturo Zaldívar le amarre las manos al titular de la Defensoría para que no ande haciendo uso del influyentismo que dice tiene por ser protegido del propio ministro”, señaló.

Respecto al caso de Israel Vallarta, Miranda de Wallace destacó que existen los elementos de prueba suficientes para sentenciarlo a él y sus familiares por el delito de secuestro.

“Respecto a Vallarta, me parece que si actúan conforme a derecho, hay los elementos suficientes para que él continúe preso, hay muchos elementos que lo indican, hay que recordar que curiosamente muere uno de los testigos que vio cuando iban persiguiendo a la señora Cristina, curiosamente muere atropellado, después de que había declarado esto y ya no está su testimonio, más que en el momento en el que lo hizo”, destacó.

A decir de Isabel Miranda, el sistema de justicia en nuestro país está cada vez peor, además que con la pandemia se hizo más lento y tortuoso, lo que deriva en mayor impunidad en agravio de las víctimas.