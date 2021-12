Víctimas de secuestro aumentan 10% en noviembre

La asociación Alto al Secuestro informó que el número de víctimas de este delito registró un aumento de 10.8 por ciento, al pasar de 92 en octubre a 102 en el mes de noviembre.

El mes pasado se iniciaron 70 carpetas de investigación por secuestro, lo que representa una disminución de 7.8 por ciento con respecto a octubre cuando se registraron 76 casos.

En conferencia de prensa, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, destacó que los 4 mil 139 secuestros y los más de 100 mil homicidios dolosos que se han registrado en la actual administración, dan cuenta que los resultados en materia de seguridad son insuficientes y dispersos, debido a la falta de una estrategia.

“Eso es el principal problema, que no hay una estrategia, es decir, hay políticas, hay mucha teoría, mucha ideología, pero no hay una estrategia. Una verdadera estrategia tendría que estar provista de recursos económicos, de materiales humanos y no estamos viendo eso, para todo se está usando a la Guardia Nacional, que es importante que la Guardia Nacional participe, no estamos en contra de que participe la Guardia Nacional, lo que si estamos en contra desde Alto al Secuestro es en el abandono total en el que se tiene a los policías municipales y muchas veces a los estatales”.

Miranda de Wallace refirió que en octubre, por primera vez, la Fiscalía General de la República (FGR) no recibió ni una denuncia por secuestro, lo que da cuenta, dijo, que la ciudadanía no está acudiendo ante las autoridades para presentar la acusación.

Al respecto, mencionó que de las 102 víctimas de secuestro, debido a la falta de denuncia, las autoridades solo contabilizaron a 46.

“Es muy grave, que si no denuncian o si no hay los instrumentos necesarios para que las personas vayan con confianza a denunciar, se está creando una mayor impunidad, hay impunidad dentro de los que denuncian, les estamos dando un salvoconducto a los delincuentes al no ir a denunciar y que la autoridad tampoco inicia de manera oficiosa una carpeta de investigación”.

Durante el mes de noviembre, las entidades con mayor incidencia en materia de secuestros fueron: Estado de México (12), Veracruz (9), y Chihuahua (5).