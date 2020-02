Víctima de maltrato pide auxilio a la FGJ y advierte que está amenazada

Escucha la nota:



Yael Andrea lanzó un llamado de auxilio a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) al asegurar en redes sociales que está amenazada de muerte por su ex pareja sentimental, David Cabrini Ortiz, y pidió no convertirse en una víctima más de feminicidio.

Tras reconocer que es víctima de violencia física y psicológica, sostuvo que su ex novio de 29 años, cuenta con antecedentes penales y su perfil es el de una persona con alto grado de violencia.

Por esa razón, Yael decidió alzar la voz sin temer a las críticas de las que pudiera ser objeto, pues dijo que no aguanta más el infierno que vive todos los días.

“Con este video estoy decidiendo alzar la voz, no quedarme callada, me quede callada mucho tiempo por miedo al qué dirán y ese miedo y todo por el que dirán me hizo aguantar muchísima violencia. Hoy reconozco que soy víctima de violencia física y psicológica por parte de mi ex pareja que se llama David Cabrini Ortiz Castañeda”, señaló.

A sabiendas de que el sujeto con el que mantuvo una relación sentimental, es sumamente agresivo y tiene fácil acceso a armas de fuego, la mujer de 24 años responsabilizó a este individuo de cualquier situación que repercuta en ella o en algún integrante de su familia.

“Estoy amenazada de muerte, entonces con esto quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, lo que sea, que desaparezca que me maten o lo que sea, hago responsable a David Cabrini Ortiz Castañeda porque tengo miedo de salir a la calle…

Añadió en el video enviado a la FGJ que en otras ocasiones han ido a tirar balazos a su casa, le han roto los cristales del inmueble y del auto de su mamá.

Al respecto la FGJ respondió a la chica y le expresó que le brindaría atención ante esta denuncia pública.

