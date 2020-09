Va FGJ-CDMX por más implicados en la fuga de tres narcotraficantes del Reclusorio Sur

Las fuentes consultadas explicaron que dichas personas no acudieron a la citación que emitió la FGJ para el miércoles nueve de septiembre.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad México (FGJCDMX) amplió las investigaciones por la fuga de tres narcotraficantes del Cártel Sinaloa, ocurrida la madrugada del 29 de enero del 2020, por lo que citó a 17 servidores públicos, lo que ayudará a definir la ruta de posibles responsabilidades de más implicados en este caso.

El agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Delitos de Alto Impacto busca nuevos datos de pruebas, así como confrontar las declaraciones iniciales de algunos funcionarios en relación a los hechos.

A casi 8 meses de la evasión de Luis Fernando Meza Gonzalez, Yael Osuna Navarro y Víctor Manuel Felix Beltrán es último operador financiero del Chapo Guzmán, la FGJ no ha logrado esclarecer en su totalidad la acción delictiva que tuvo complicidad de servidores públicos.

Autoridades de la institución informaron que los primeros que el Ministerio Publicó citó y que no comparecieron son: Abel Martinez, ex subdirector del Reclusorio Sur; Omar Tonatihú Zamara, ex subdirector técnico; Carlos Emilio Sosa Salazar, director jurídico del sistema penitenciario capitalino, así como Rodolfo Garcia Chávez jefe de unidad de servicios de apoyo del Reclusorio Sur.

Algunos de estos quedaron separados de sus cargos desde un inicio, como el subdirector del Reclusorio y el Subdirector Técnico, tras la noticia de la fuga, aunque ninguno está bajo proceso penal.

Las fuentes consultadas explicaron que dichas personas no acudieron a la citación que emitió la FGJ para el miércoles nueve de septiembre.

También deberán comparecer el próximo viernes 18 de septiembre dos técnicos en seguridad penitenciaria del citado centro de reclusión, así como una doctora, adscrita al servicio médico de esa prision.

Además, están contemplados para rendir su declaración el próximo 16 de septiembre, otros ocho servidores públicos con distintos cargos del Reclusorio Sur.

Entre estos destacan operadores de radio comunicación, jefe de grupo, responsable de turno, el encargado de centro de monitoreo, técnicos y encargados de filtro y operador del circuito cerrado de cámaras de seguridad.

Tras estos hechos el sistema penitenciario reforzó las medidas de seguridad en los 13 centros lo que a contribuido a mantener su gobernabilidad, a pesar de los incidentes menores que se han ocurrido.

Por estos hechos el Poder Judicial capitalino vinculó a proceso a 20 custodios por la fuga de los tres narcotraficantes del Cártel de Sinaloa sin que hasta el momento hayan sido recapturados.

Los tres evadidos cuentan con órdenes de extradición a los Estados Unidos, acusados en cortes de aquella nación, por delitos graves.