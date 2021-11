Urgen adecuaciones para reparar daño y restituir derechos a víctimas de trata

Las víctimas de trata de personas sufren múltiples daños y afectaciones a nivel sociológico, médico, social, educativo y aveces siquiátrico y esto obliga a encontrar un mejor mecanismo para el restablecimiento y restauración de sus derechos en todos estos aspectos.

Claudia Deschamps miembro del refugio Pozo de Vida, organización civil dedicada a la atención de víctimas de trata de personas, sostuvo que uno de los factores más frustrantes para ellas es el tiempo que pasan en un refugio para gestionar un trámite y acceder a los beneficios de recuperar sus derechos y el acceso a la reparación del daño.

Durante el foro Enfoques y Perspectivas desde el Ámbito de la Justicia en Materia de Trata de Personas, señaló que en ocasiones las víctimas pasan más tiempo en Refugios y contextos de encerramiento, que los propios agresores en prisión, y eso les causa otro problema más.

La especialista distinguió algunos de los procesos que deberían adecuarse a la problemática que enfrentan las víctimas de trata de personas, ya que es necesario incluir en todo el proceso de reparación, todo los ángulos que causaron daño.

Claudia Deschamps explicó también que otro tema que sigue pendiente para restituir y restablecer los derechos de las víctimas es el cambio de identidad.

“Si a la par de su proceso de restauración están viniendo un proceso jurídico esto también merma muchísimo el desarrollo y la plasticidad cerebral que ella puedan tener y comprender cómo se están dando los procesos.

“Qué tendríamos que hacer, Justo eficientes estos trámites que les permitan acceder de manera pronta a un sistema educativo que les reconozca y entonces esto qué implica pues un cambio de identidad, porque si voy y me inscribo pues no puedo dar su nombre porque es de identidad reservada, pero las instancias educativas no me respetan esa identidad reservada”, puntualizó.