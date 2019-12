Tribunal rechaza recurso de Mario Villanueva para adelantar audiencia

El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva seguirá internado bajo vigilancia medica en la clínica campestre en Chetumal y no pasara la navidad en su casa con sus familiares.

La magistrada Angélica Marina Díaz Pérez, titular del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito con residencia en Toluca, rechazó el recurso que interpuso el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, con el que buscaba adelantar la audiencia, en la que resolverá si se le concede la prisión domiciliaria.

Debido a que la impartidora de justicia tomará vacaciones a partir del 24 de diciembre y hasta el 7 de enero del 2020 y por falta de información de las autoridades, la audiencia constitucional se programó para el 13 de enero.

La magistrada Díaz Pérez explicó que en ese periodo estará un encargado de despacho, quien, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, está facultado para atender asuntos de mero trámite, y no así de resolver este asunto, menos aún de llevar a cabo la audiencia constitucional respectiva.

Al respecto, los abogados de Villanueva Madrid, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Morelos, argumentaron que se cometió un error al asegurar que un encargado de despacho no puede resolver este tema mientras el titular del Tribunal está de vacaciones, además de que a las autoridades ya se les venció su plazo para entregar los informes, por lo que no se les debe requerir nuevamente.