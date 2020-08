Tribunal plantea destituir al Congreso de Nuevo León por desacato

Escucha la nota:



El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con residencia en Nuevo León destituir al Congreso de Nuevo León por desacatar una sentencia de amparo en la que se ordena ratificar por un nuevo periodo de 10 años a Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad.

El órgano jurisdiccional declaró fundado el incidente de inejecución de sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de Nuevo León, por lo que ahora será la Suprema Corte de Justicia la que resuelva si es procedente la destitución y el ejercicio de la acción penal en contra de los legisladores.

El 29 de noviembre de 2017, el Congreso estatal aprobó la no ratificación de García Guerra como magistrado de Tribunal Superior de Justicia al argumentar que faltó a su deber constitucional y legal de proteger y resguardar la información confidencial que obtiene con motivo del cargo público que ostenta, además de que utilizó dicha información para darla a conocer en forma masiva a través de redes sociales y plataformas electrónicas.

Ante ello, Ángel García interpuso un juicio de amparo, el cual le fue concedido el 6 de febrero del 2018 por el juez Iván Millán Escalera, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa en Nuevo León, quien argumentó que la resolución de no ratificación no encuentra sustento legal, al estar basadas en notas periodísticas y páginas de internet que no tienen fuerza probatoria suficiente.

En su sentencia, el impartidor ordenó a los legisladores dejar insubsistente la resolución reclamada, y en su lugar emitir otra en la que determine lo que corresponda al proceso de ratificación del quejoso, pero prescindiendo de reiterar la imputación de las conductas que no encuentran respaldo probatorio lícito y suficiente; sin embargo, a la fecha esta sentencia no ha sido cumplida.