Tribunal deja sin efecto formal prisión contra esposa de Abarca

Escucha la nota:



El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal con residencia en el Estado de México concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa para el efecto de que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales dejar sin efecto el auto de formal prisión que se dictó en su contra, el pasado 11 de marzo de 2019, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No obstante, la resolución del tribunal no implica que la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, vaya a recuperar su libertad de forma inmediata, debido a que el juez deberá abrir un nuevo plazo para realizar la diligencia en la que se le deberá tomar su declaración preparatoria a Pineda Villa.

*Información relacionada: PRD denuncia ante el INE a AMLO, Pío López Obrador, David León y Morena

Asimismo, los magistrados ordenaron a la Fiscalía General de la República (FGR) revelar la identidad de los testigos colaboradores “Mateo” (Sergio Villarreal Barragán, El Grande) y “X” (Eynar Rodrigo Lozano Mendoza), ello con el fin de que “la procesada esté en aptitud de defenderse, ello con el fin de que no sólo conozca quién o quiénes realmente declararon en su contra, así como de los hechos concretos que se le atribuyen, sino que también pueda preparar su defensa”.

En la nueva diligencia, la autoridad deberá informar a María de los Ángeles Pineda, de forma clara y detallada, los delitos por los cuales se ejerció acción penal en su contra, así como de las pruebas en que basa su acusación.

Con base en los elementos que se aporten durante la nueva audiencia, el juez de procesos penales deberá resolver la situación jurídica de Pineda Villa, a quien se le implica en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.