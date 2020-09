Tribunal declara culpable de homicidio a ex directora del Colegio Rébsamen

Escucha la nota:



Un tribunal de enjuiciamiento declaró culpable a la ex directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, mejor conocida como ‘Miss Moni‘, por la muerte de 26 personas, entre las que se encontraban 19 niños, luego de que colapsara uno de los edificios del colegio durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) solicitó una pena de 57 años de prisión en contra de la dueña del colegio, de los cuales 52 años son por el delito de homicidio culposo, diversos 26, y cinco años adicionales por el delito de Responsabilidad de Director Responsable de Obra o Corresponsables.

Agregó que las pruebas fueron contundentes para establecer que la mujer fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, con lo que puso en riesgo a toda la comunidad educativa.

Una vez concluida esta etapa, se prevé que el próximo lunes se lleve a cabo una nueva audiencia, en la que se le notificará a García Villegas la sentencia que se le impondrá.

En este contexto, Francisco Riquelme, asesor de los familiares de las víctimas, destacó que el trabajo hecho por la representación social fue suficiente para lograr el fallo condenatorio

“En momento posterior se encargarán de individualizar la pena, eso viene en un momento posterior. Sin duda, el trabajo de la representación social fue suficiente para lograr un fallo condenatorio. La acusación es fundamentalmente por homicidio, son 26 víctimas y también hay otra responsabilidad por la parte constructiva por ser propietaria de una obra que ha sido mal atendida, mal construida”.

Por su parte, Rosendo Gómez Hernández, abogado de García Villegas, sostuvo que en la audiencia de este jueves, su cliente volvió a reiterar su inocencia y relató que después del derrumbe se inició una campaña para culparla por la muerte de los menores y de los siete adultos.

“Antes del colapso yo era miss Moni, después del colapso vino una campaña en la que me volví la desterrada, la huida, la prófuga y ahora la culpable. Declaró que ella se considera inocente de los hechos y que respeta profundamente la perspectiva de los padres, los trata de entender en su dolor, pero no por eso ella va a poner su libertad a cambio. Nosotros creemos firmemente que la maestra no tuvo una responsabilidad en cuanto a un homicidio o una obra mal construida”.

Cabe recordar que los familiares de los menores que fallecieron en el Colegio Rébsamen pidieron que el tribunal de enjuiciamiento le imponga a Mónica García Villegas, una pena no menor a los 20 años de prisión, ya que consideran que de esta manera se hará justicia.

Asimismo, dejaron en claro que las investigaciones deben llegar a sus últimas consecuencias y sí se encuentran algún tipo de responsabilidad de la entonces jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, así como de algunos de sus colaboradores y ex funcionarios, deberán ser procesados al igual que García Villegas.