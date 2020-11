Tribunal concede suspensión definitiva a Guillermo Padrés en litigio con la SHCP

Escucha la nota:



La magistrada Gabriela Vieyra Pineda, titular del Quinto Tribunal Unitario en materia Penal, le concedió la suspensión definitiva a Guillermo Padrés Elías, quien busca evitar un embargo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La impartidora de justicia explicó que la medida cautelar es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la reposición que ordenó el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del Segundo Tribunal Unitario en materia Penal, quien instruyó a un juez de Distrito reponer el procedimiento debido a violaciones procesales dentro del toca 113/2020.

La magistrada Vieyra Pineda argumentó que con la suspensión concedida al ex gobernador de Sonora no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino que busca preservar la materia del amparo que implica la no modificación de cuestiones resueltas y que pueden confirmarse en la sentencia definitiva del juicio de garantías, pues de lo contrario se obligaría a la quejosa a litigar nuevamente con la consecuente inversión de tiempo y recursos, pudiendo ocasionar daños de difícil reparación.

Este asunto derivó del incidente que promovió la SHCP ante el juez Guillermo Urbina Tanús, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, ello con el fin de conocer si Padrés Elías cuenta con los bienes necesarios para embargarlos en el juicio que enfrenta por una defraudación fiscal de 70 millones de pesos.