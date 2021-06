Tribunal concede amparo a ex colaboradora de Mancera

Escucha la nota:



El Primer Tribunal Colegiado en materia Penal concedió el amparo a Sinthya Campos Hernández, ex colaboradora de Miguel Ángel Macera, quien impugnó la vinculación a proceso por el delito cometido por servidores públicos y la prisión preventiva justificada que se le impuso el 13 de diciembre de 2019.

Por mayoría de dos votos, los magistrados confirmaron la resolución de la juez Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, quien ordenó al juez de control dejar insubsistente la vinculación a proceso, además de que deberá dejar sin efectos la parte de la audiencia en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, sin que ello implique que Campos Hernández recupere su libertad.

En ambos casos, el juez de la causa deberá emitir, con plenitud de jurisdicción, una nueva resolución en la que subsane las afectaciones al debido proceso.

Los magistrados señalaron que la juez de distrito concedió el amparo, al advertir que en las audiencias no fue citada la parte ofendida, es decir, la relación procesal no estaba plenamente integrada, lo cual no sólo causa un desequilibrio y una desigualdad entre las partes, sino que se da una afectación al debido proceso y a los derechos que surjan en el proceso, que a futuro pueden traer consecuencias negativas a la propia quejosa, como sería una nulidad de procedimiento o la reposición del mismo.

Inatendibles, argumentos de ex colaboradora de Mancera

Asimismo, el tribunal colegiado consideró que son inatendibles los argumentos de la ex colaboradora de Mancera, quien pidió combatir el origen del acto reclamado y que se analizarán los conceptos de violación relativos al fondo del asunto, ya que ello podría generarle un mayor beneficio.

Sin embargo, el órgano jurisdiccional puntualizó que ello implicaría un riesgo, pues se podría emitir un pronunciamiento que la perjudique. Explicó que la concesión del amparo implica que la autoridad, en su momento, se vuelva a pronunciar sobre los actos reclamados, y con ello, existe la posibilidad de que se emita una determinación en sentido contrario a la pronunciada con antelación.

De acuerdo con las investigaciones, Sinthya Campos, ex consejera suplente del Órgano de Gobierno de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, presuntamente, de manera unilateral, ordenó la suspensión de pago por concepto de pensionados y jubilados del ISSSTE, lo que ocasionó un daño por 266 millones 642 mil pesos.